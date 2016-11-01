Пуллен остается в «Химках» до конца текущего сезона
Американский разыгрывающий Джейкоб Пуллен, который в конце
сентября заключил контракт на один месяц с «Химками», вопреки слухам останется
в клубе до конца текущего сезона.
«С американским разыгрывающим подписано новое трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2016/17», - сообщает официальный сайт «Химок».
#официально Джейкоб Пуллен остается в @Khimkibasket. Контракт с американским разыгрывающим рассчитан до конца сезона 2016/17! pic.twitter.com/spm2zvdTQo— BC Khimki (@Khimkibasket) 31 октября 2016 г.
Пуллен на прошлой неделе был признан самым ценным игроком третьего тура группового этапа Кубка Европы.
Матч
Место и дата
06 ноября 16:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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