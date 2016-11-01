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Пуллен остается в «Химках» до конца текущего сезона

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Американский разыгрывающий Джейкоб Пуллен, который в конце сентября заключил контракт на один месяц с «Химками», вопреки слухам останется в клубе до конца текущего сезона.

«С американским разыгрывающим подписано новое трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2016/17», - сообщает официальный сайт «Химок».

Пуллен на прошлой неделе был признан самым ценным игроком третьего тура группового этапа Кубка Европы.

Матч

Химки - УНИКС

Место и дата

06 ноября 16:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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