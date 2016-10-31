Голы Канунникова и Жонатаса принесли «Рубину» победу над «Локомотивом»
«Рубин» дома обыграл «Локомотив» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.
Счет на 69-й минуте открыл нападающий хозяев поля Максим Канунников.
На 77-й минуте бразильский форвард казанцев Жонатас после навеса со штрафного удвоил преимущество своей команды.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Клуб из Татарстана набрал 15 очков, но остался на десятом месте. Железнодорожники с 12 баллами - на одиннадцатой строчке.
В следующем туре «Рубин» 5 ноября сыграет на выезде с «Уфой», а «Локомотив» в тот же день примет «Анжи».
Матч
Голы
Канунников 69 (1:0). Жонатас 77 (2:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр (Бергстрём, 87), Бурлак, Набиуллин, Санчес, Мвила, Ткачук, Цакташ (Сонг, 59), Рочина (Гарсия, 67), Жонатас, Канунников
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Самедов (Хенти, 46 Шкулетич, 83), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Коломейцев (Касаев, 82), Майкон
Предупреждения:
Бауэр, 61 - Михалик, 13; Денисов И., 54
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция