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Константин Генич: Думаю, Самару возглавит Карпин

Источник:  Twitter.comКомментарии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич  выразил мнением, что после отставки Франка Веркаутерена, «Крылья Советов» может возглавить Валерий Карпин.

«Думаю, Самару возглавит Карпин. Что-то он засиделся на ТВ», - написал Генич в твиттере.

Напомним, после поражения «Крыльев» от «Оренбурга» в 12-м туре чемпионата России, член совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин заявил об отставке Веркаутерена из-за отсутствия результатов. На данный момент самарцы расположились на 16-м месте турнирной таблицы, имея в активе семь очков.

Матч

Оренбург - Крылья Советов - 1:0 (0:0)

Голы

Делькин 62 (1:0).

Состав

Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев (Кацалапов, 89), Коронов, Померко (Бреев, 58), Афонин, Нехайчик (Ефремов, 70), Георгиев, Малых, Делькин

Крылья Советов: Лория, Родич, Таранов, Божин (Голенков, 84), Цаллагов, Ятченко, Бато, Надсон, Молло, Чочиев, Паскуато (Мбакогу, 71)

Предупреждения:

Андреев, 88; Гутор, 90 - Божин, 33; Чочиев, 45

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

31 октября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция

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