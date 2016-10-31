Константин Генич: Думаю, Самару возглавит Карпин
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнением, что после отставки Франка Веркаутерена, «Крылья Советов» может возглавить Валерий Карпин.
«Думаю, Самару возглавит Карпин. Что-то он засиделся на ТВ», - написал Генич в твиттере.
Думаю, Самару возглавит Карпин;) Что-то он засиделся на тв 😂👌🏻— Genich Konstantin (@GenichK) 31 октября 2016 г.
Напомним, после поражения «Крыльев» от «Оренбурга» в 12-м туре чемпионата России, член совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин заявил об отставке Веркаутерена из-за отсутствия результатов. На данный момент самарцы расположились на 16-м месте турнирной таблицы, имея в активе семь очков.
Матч
Оренбург - Крылья Советов - 1:0 (0:0)
Голы
Делькин 62 (1:0).
Состав
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев (Кацалапов, 89), Коронов, Померко (Бреев, 58), Афонин, Нехайчик (Ефремов, 70), Георгиев, Малых, Делькин
Крылья Советов: Лория, Родич, Таранов, Божин (Голенков, 84), Цаллагов, Ятченко, Бато, Надсон, Молло, Чочиев, Паскуато (Мбакогу, 71)
Предупреждения:
Андреев, 88; Гутор, 90 - Божин, 33; Чочиев, 45
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
31 октября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция