«Манчестер Сити» - «Барселона». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
Во вторник в матче четвертого тура
группового этапа Лиги чемпионов сыграют английский «Манчестер Сити» и
«Барселона».
Их матч пройдет в Манчестере на
стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» и начнется в 22:45 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После трех туров в группе С
лидировала «Барселона», у которой было девять очков. У «Манчестер Сити» было
четыре очка. Три очка имела «Боруссия» из Менхенгладбаха, а одно – шотландский
«Селтик».
Напомним, что 19 октября в Барселоне хозяева поля разгромили «Манчестер Сити» со счетом 4:0.
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция
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