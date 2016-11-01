«Манчестер Сити» - «Барселона». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Во вторник в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют английский «Манчестер Сити» и «Барселона».

Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После трех туров в группе С лидировала «Барселона», у которой было девять очков. У «Манчестер Сити» было четыре очка. Три очка имела «Боруссия» из Менхенгладбаха, а одно – шотландский «Селтик».

Напомним, что 19 октября в Барселоне хозяева поля разгромили «Манчестер Сити» со счетом 4:0.