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Форвард «Оренбурга» Делькин забил гол впервые с 15 мая 2014 года

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

26-летний форвард «Оренбурга» Артем Делькин, автор победного гола в ворота «Крыльев Советов», отличился в премьер-лиге впервые за два с лишним года.

До этого свой последний мяч нападающий забил 15 мая 2014 года (в ворота «Анжи»). Любопытно, что тогда Делькин выступал как раз за «Крылья Советов».

В текущем чемпионате самарцы провели в гостях семь матчей и не одержали ни одной победы: проиграли «Тереку» – 0:1; «Спартаку» – 0:1, «Ростову» – 1:2, «Рубину» – 0:3, «Оренбургу» (12) – 0:1, сыграли вничью с «Локомотивом» – 0:0 и «Амкаром» – 0:0.

Напомним, что сразу после встречи с «Оренбургом» был уволен главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен.

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