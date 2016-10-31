Сесар Навас: У «Рубина» состав был лучше, чем у нынешнего «Ростова»

Защитник «Ростова» Сесар Навас сравнил «Рубин» и «Ростов».

- Можете сравнивать матч «Атлетико» - «Рубин» и нынешнее противостояние?

- У «Рубина» состав был лучше, чем у нынешнего «Ростова», а у команды были другие цели. Мы скромный клуб по подбору игроков. Спасибо Курбану Бердыеву, который смог добиться с нами такого результата. Это во многом его заслуга, - сказал Навас.

Напомним, что завтра «Ростов» в гостях сыграет с «Атлетико». Игра начнется в 22:45.