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Сесар Навас: У «Рубина» состав был лучше, чем у нынешнего «Ростова»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ростова» Сесар Навас сравнил «Рубин» и «Ростов».  

- Можете сравнивать матч «Атлетико» - «Рубин» и нынешнее противостояние? 
- У «Рубина» состав был лучше, чем у нынешнего «Ростова», а у команды были другие цели. Мы скромный клуб по подбору игроков. Спасибо Курбану Бердыеву, который смог добиться с нами такого результата. Это во многом его заслуга, - сказал Навас. 

Напомним, что завтра «Ростов» в гостях сыграет с «Атлетико». Игра начнется в 22:45.

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