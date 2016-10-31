Дмитрий Шляхтин: Не подтверждаю кандидатуры Карпина и Писарева на пост тренера «Крыльев»

Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин опроверг информацию о том, что самарский клуб могут возглавить Валерий Карпин или Николай Писарев.

«Я не подтверждаю эти кандидатуры, это очень далеко от истины», - сказал Шляхтин «Р-Спорт».

Напомним, после поражения «Крыльев» от «Оренбурга» в 12-м туре чемпионата России, член совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин заявил об отставке Веркаутерена из-за отсутствия результатов. На данный момент самарцы расположились на 16-м месте турнирной таблицы, имея в активе семь очков.