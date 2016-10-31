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Валерий Карпин: Клуб или работа на «Матч ТВ»? Когда возникнет такой вариант, тогда и будем думать

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-главный тренер «Спартака», а ныне эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин – о том, может ли он возглавить «Крылья Советов» после отставки тренера самарцев Франка Веркаутерена.

- Говорят, вы можете возглавить «Крылья Советов»? – вопрос Карпину.

- Я здесь причем?

- Вы ничего об этом не знаете?

- Еще раз: кто-то что-то написал, а я здесь причем?

- Если все-таки такой вариант возникнет, вы выберите клуб или работу на «Матч ТВ»?

- Когда возникнет - тогда и будем думать.

Ранее член совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил об отставке Франка Веркаутерена с поста главного тренера «Крыльев Советов».

60-летний бельгиец возглавил «Крылья Советов» в июне 2014 года. Под руководством Веркаутерена самарцы стали победителями первенства ФНЛ в сезоне-2014/15, а в сезоне-2015/16 заняли девятое место в РФПЛ. 

Напомним, сегодня, 31 октября «Крылья» на выезде проиграли «Оренбургу» со счетом 0:1. После 12 матчей чемпионата России самарцы расположились на 16-м месте, имея в активе семь очков. 

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