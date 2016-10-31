Кирилл Ковальчук: Всем тяжело созидать на «Петровском», «Томь» не стала исключением

Полузащитник «Томи» Кирилл Ковальчук в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- Болельщикам матч понравился. Обе команды играли в открытый футбол, не отсиживались в обороне. В первые 15 минут «Томь» выглядела даже предпочтительнее «Зенита», но потом все-таки класс соперника сказался. Сделали это не без везения, имели еще несколько моментов, но пропустили мы в итоге с навеса. В наши ворота часто залетают такие курьезные голы. При этом петербуржцы могли забить мячи намного красивее, потому что моменты у них были. До самой последней минуты мы бились, пытались идти в атаку, но в итоге обидно проиграли.

- Валерий Петраков после матча сказал, что недоволен средней линией команды, которая очень медленно начинала атаки. Согласны?

- Не сказал бы, что медленно. Просто «Зенит» все перекрывал и начинал прессинговать. Накрывали нас по шесть человек, а на своей половине перекрывали все линии мяча. Всем тяжело созидать на «Петровском», мы не стали исключением. Возможно, стоило чуть понаглее сыграть, но выступили так, как смогли, - сказал Ковальчук корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».