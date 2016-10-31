Кирилл Ковальчук: Всем тяжело созидать на «Петровском», «Томь» не стала исключением
Полузащитник «Томи» Кирилл Ковальчук в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).
- Болельщикам матч понравился. Обе команды играли в открытый футбол, не отсиживались в обороне. В первые 15 минут «Томь» выглядела даже предпочтительнее «Зенита», но потом все-таки класс соперника сказался. Сделали это не без везения, имели еще несколько моментов, но пропустили мы в итоге с навеса. В наши ворота часто залетают такие курьезные голы. При этом петербуржцы могли забить мячи намного красивее, потому что моменты у них были. До самой последней минуты мы бились, пытались идти в атаку, но в итоге обидно проиграли.
- Валерий Петраков после матча сказал, что недоволен средней линией команды, которая очень медленно начинала атаки. Согласны?
- Не сказал бы, что медленно. Просто «Зенит» все перекрывал и начинал прессинговать. Накрывали нас по шесть человек, а на своей половине перекрывали все линии мяча. Всем тяжело созидать на «Петровском», мы не стали исключением. Возможно, стоило чуть понаглее сыграть, но выступили так, как смогли, - сказал Ковальчук корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)
Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)
Предупреждения:
Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция