Фернандо Торрес: Мы хотим обыграть «Ростов» и занять первое место в группе

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».

- Мы счастливы тому, что Карраско стал показывать такой футбол. Надеемся, что он будет прогрессировать и дальше. У него впереди большой путь.

- Для меня честь играть за «Атлетико» в различных турнирах. У нас много сильных игроков и мне приятно, что тренер доверяет мне. Что касается матча с «Ростовом», то мы хотим победить и занять в нашей группе первое место, - сказал Торрес.

Напомним, матч состоится завтра, 1 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.