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Фернандо Торрес: Мы хотим обыграть «Ростов» и занять первое место в группе

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес  поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом». 

- Мы счастливы тому, что Карраско стал показывать такой футбол. Надеемся, что он будет прогрессировать и дальше. У него впереди большой путь. 

- Для меня честь играть за «Атлетико» в различных турнирах. У нас много сильных игроков и мне приятно, что тренер доверяет мне. Что касается матча с «Ростовом», то мы хотим победить и занять в нашей группе первое место, - сказал Торрес.

Напомним, матч состоится завтра, 1 ноября  и начнется в 22:45 по московскому времени.

Матч

Атлетико - Ростов

Место и дата

01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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