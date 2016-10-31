Фернандо Торрес: Мы хотим обыграть «Ростов» и занять первое место в группе
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ростовом».
- Мы счастливы тому, что Карраско стал показывать такой футбол. Надеемся, что он будет прогрессировать и дальше. У него впереди большой путь.
- Для меня честь играть за «Атлетико» в различных турнирах. У нас много сильных игроков и мне приятно, что тренер доверяет мне. Что касается матча с «Ростовом», то мы хотим победить и занять в нашей группе первое место, - сказал Торрес.
Напомним, матч состоится завтра, 1 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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