Диего Симеоне: «Ростов» знает то, чего он хочет

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своим мнением по поводу «Ростова», с которым его команды сыграет завтра в рамках Лиги чемпионов.

- У «Ростова» четкие идеи, они знают, чего хотят. Соперник хорошо используют свои сильные стороны. Главное играть интенсивно и быстро.

- Торес? Он будет завтра играть. Он всегда борется. Чем больше от него требуешь, тем лучше он играет, - сказал Симеоне.

- Мы легко выиграем? Никогда нельзя предсказать результат заранее. Завтра мы будем играть с сильным клубом, который играет компактно и знает, что делать. Вспомните прошлый матч, мы обыграли их всего лишь 1:0, - сказал Симеоне.