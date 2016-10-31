Юрий Семин: Проиграли стандарты - проиграли матч

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение своих подопечных от «Рубина» (0:2) в матче 12-го тура РФПЛ.

Проиграли стандарты - проиграли матч. На этих стандартах все и решилось. По всем другим показателям мы превзошли «Рубин». Имели больше моментов, в первом тайме игра складывалась в нашу пользу.

- Отсутствие Чорлуки сказалось на стандартах?

- Чорлука - высокорослый футболист, который выигрывает в воздухе практически все. Но здесь были наши ошибки. Когда Жонатас поменял свою позицию во втором тайме и стал на стандартах атаковать не с ближней, а с дальней штанги, мы тоже должны были перестроиться, но футболисты в процессе игры не сделали этого.

- С чем связана замена Самедова на Хенти?

- Мне показалось, что Самедов устал после предыдущих матчей.

После 12 матчей чемпионата России железнодорожники расположились на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 12 очков. В следующем туре «Локмотив» 5 ноября на своем поле примет «Анжи».