Юрий Семин: Проиграли стандарты - проиграли матч
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение своих подопечных от «Рубина» (0:2) в матче 12-го тура РФПЛ.
Проиграли
стандарты - проиграли матч. На этих стандартах все и решилось. По всем другим
показателям мы превзошли «Рубин». Имели больше моментов, в первом тайме игра
складывалась в нашу пользу.
- Отсутствие Чорлуки сказалось
на стандартах?
- Чорлука - высокорослый футболист, который выигрывает в воздухе
практически все. Но здесь были наши ошибки. Когда Жонатас поменял свою позицию
во втором тайме и стал на стандартах атаковать не с ближней, а с дальней
штанги, мы тоже должны были перестроиться, но футболисты в процессе игры не
сделали этого.
- С чем связана замена Самедова
на Хенти?
- Мне показалось, что Самедов устал после предыдущих матчей.
После 12 матчей чемпионата России железнодорожники расположились на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 12 очков. В следующем туре «Локмотив» 5 ноября на своем поле примет «Анжи».
Матч
Голы
Канунников 69 (1:0). Жонатас 77 (2:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр (Бергстрём, 87), Бурлак, Набиуллин, Санчес, Мвила, Ткачук, Цакташ (Сонг, 59), Рочина (Гарсия, 67), Жонатас, Канунников
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Самедов (Хенти, 46 Шкулетич, 83), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Коломейцев (Касаев, 82), Майкон
Предупреждения:
Бауэр, 61 - Михалик, 13; Денисов И., 54
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция