Хавьер Грасия: Важно уметь находить варианты побеждать в играх, которые носят равный характер
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал победу своих подопечных над «Локомотивом» (2:0) в матче 12-го тура РФПЛ.
«Сегодня была равна игра, но мы хорошо ее отработали. Игра была непростой, и у соперника были хорошие моменты, но мы хорошо сыграли в обороне, ребята не отключились, и во втором тайме мы забили два гола со стандартов. Стоит отметить две подачи Дениса Ткачука и смелые завершения в первом случае Тараса Бурлака, которое в итоге привело к голу Максима Канунникова, а во втором случае Жонатаса. Игра была равной, и эти детали определили результат. Но этих деталей бы не было, если бы ребята отключились. Очень важно уметь находить варианты побеждать в подобных играх, которые носят равный характер», - приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина».
После 12 матчей чемпионата России казанцы расположились на десятом месте, имея в активе 15 очков. В следующем туре «Рубин» 5 ноября сыграет на выезде с «Уфой».
Матч
Голы
Канунников 69 (1:0). Жонатас 77 (2:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр (Бергстрём, 87), Бурлак, Набиуллин, Санчес, Мвила, Ткачук, Цакташ (Сонг, 59), Рочина (Гарсия, 67), Жонатас, Канунников
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Самедов (Хенти, 46 Шкулетич, 83), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Коломейцев (Касаев, 82), Майкон
Предупреждения:
Бауэр, 61 - Михалик, 13; Денисов И., 54
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция