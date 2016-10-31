Максим Канунников: Оба гола в ворота «Локомотива» получились командными
Нападающий «Рубина» Максим Канунников, ставший автор первого мяча в ворота «Локомотива» (2:0) в матче 12-го тура РФПЛ, прокомментировал результат встречи с железнодорожниками.
- Мы продлили победную серию на «Казань Арене», теперь осталось добыть первую победу на выезде. Мы понимаем, что игра закончилась, мы набрали три очка, но уже с завтрашнего дня нужно думать о следующей игре. Конечно, все молодцы: и команда, и болельщики. Мы будем готовиться дальше. Потому что турнирное положение нас не устраивает, как и вас.
- Почему первый и второй таймы в исполнении «Рубина» получились такими разными?
- Действительно, в первом тайме «Локо» вел игру, не знаю, как это объяснить. На второй тайм мы вышли более агрессивно настроенными, более сконцентрированными на игре, и единоборства мы выигрывали, плюс добавили прессинга. Больше моментов стало появляться во втором тайме.
- Что думаете о забитых мячах?
- Стараемся-стараемся. Я бы сказал, что оба гола командные. В первом голе Бурлак не побоялся, подошел к воротам. Ну и я постарался не подвести.
После 12 матчей чемпионата России казанцы расположились на десятом месте, имея в активе 15 очков. В следующем туре «Рубин» 5 ноября сыграет на выезде с «Уфой».
Матч
Голы
Канунников 69 (1:0). Жонатас 77 (2:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр (Бергстрём, 87), Бурлак, Набиуллин, Санчес, Мвила, Ткачук, Цакташ (Сонг, 59), Рочина (Гарсия, 67), Жонатас, Канунников
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Самедов (Хенти, 46 Шкулетич, 83), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Коломейцев (Касаев, 82), Майкон
Предупреждения:
Бауэр, 61 - Михалик, 13; Денисов И., 54
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция