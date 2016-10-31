Максим Канунников: Оба гола в ворота «Локомотива» получились командными

Нападающий «Рубина» Максим Канунников, ставший автор первого мяча в ворота «Локомотива» (2:0) в матче 12-го тура РФПЛ, прокомментировал результат встречи с железнодорожниками.

- Мы продлили победную серию на «Казань Арене», теперь осталось добыть первую победу на выезде. Мы понимаем, что игра закончилась, мы набрали три очка, но уже с завтрашнего дня нужно думать о следующей игре. Конечно, все молодцы: и команда, и болельщики. Мы будем готовиться дальше. Потому что турнирное положение нас не устраивает, как и вас.

- Почему первый и второй таймы в исполнении «Рубина» получились такими разными?

- Действительно, в первом тайме «Локо» вел игру, не знаю, как это объяснить. На второй тайм мы вышли более агрессивно настроенными, более сконцентрированными на игре, и единоборства мы выигрывали, плюс добавили прессинга. Больше моментов стало появляться во втором тайме.

- Что думаете о забитых мячах?

- Стараемся-стараемся. Я бы сказал, что оба гола командные. В первом голе Бурлак не побоялся, подошел к воротам. Ну и я постарался не подвести.

После 12 матчей чемпионата России казанцы расположились на десятом месте, имея в активе 15 очков. В следующем туре «Рубин» 5 ноября сыграет на выезде с «Уфой».