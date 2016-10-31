Евгения Белякова: Пока не знаю, вернусь ли в НБА

Форвард УГМК и «Лос-Анджелес Спаркс» Евгения Белякова рассказала о своих планах на продолжение карьеры за океаном.

- У меня есть контракт на новый сезон и я знаю, что в «Лос-Анджелесе» очень хотят, чтобы я вернулась, - рассказала Белякова в интервью «Советскому спорту». – Однако пока сама для себя не решила, буду ли продолжать карьеру в НБА. Я получила фантастический опыт, завоевала титул, научилась много чему новому. Но пока мне предстоит европейский сезон и я полностью сосредоточена на выступлении за УГМК. Что касается возвращения в «Спаркс», надо будет все взвесить и обдумать. В этом году наша сборная, к сожалению, нигде не выступала летом, и я могла себе позволить попробовать свои силы в НБА. Однако как все сложится в будущем, хватит ли мне сил на то, чтобы снова без отдыха отправиться из Европы в Америку, плюс совмещать выступление в клубах с игрой за национальную команду – большой вопрос. В общем, мне предстоит принять непростое решение, но это будет нескоро.