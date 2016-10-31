Евгения Белякова: Были уверены, что выиграем финал!

Россиянка Евгения Белякова, ставшая чемпионкой женской НБА в составе «Лос-Анджелес Спаркс», поделилась впечатлениями от победы в финале.

Напомним, что «Спаркс» в решающей серии взяли верх над победителем регулярного чемпионата «Миннесотой» - 3:2.

- Пятый, решающий, матч нам предстоял на выезде – это очень напоминало ситуацию с «Кливлендом» Тимофея Мозгова в июне, когда они на заключительную финальную игру также поехали в гости к соперникам, и в итоге добились победы. Можно сказать, этот факт придал нам уверенности, что мы тоже возьмем титул! – отметила Белякова в беседе с корреспондентом «Советского спорта». – Если серьезно, мы оказались в более выгодной психологической ситуации. «Миннесоте» надо было защищать прошлогодний титул, они подошли к финалу в ранге фаворита, имели преимущество своей площадки, и на них давил колоссальный груз ответственности. У нас же, кроме Энн Уотерс, никто в финалах НБА не играл. Мы были более расслаблены, и в то же время – сверх мотивированы, голодны до побед. Это в итоге помогло решить исход серии в нашу пользу.