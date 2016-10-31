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Браун заменит Экклстоуна на посту главы «Формулы-1»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  AutobildКомментарии

По информации Auto Bild, новым промоутером и управляющим директором чемпионата мира «Формулы-1» станет британец Росс Браун.

Бывший технический глава «Феррари», так же руководивший в разное время командами «Бенеттон», «Хонда» и «Браун», уже подписал контракт с новыми владельцами «Формулы-1», компанией Liberty Media. Кроме того, по сообщению издания, назначение Брауна уже согласовано с Международной автомобильной федерацией (FIA). При этом пока непонятно, когда данная информация будет подтверждена официально.

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