Браун заменит Экклстоуна на посту главы «Формулы-1»
По информации Auto Bild, новым промоутером и управляющим директором чемпионата мира «Формулы-1» станет британец Росс Браун.
Бывший технический глава «Феррари», так же руководивший в разное время командами «Бенеттон», «Хонда» и «Браун», уже подписал контракт с новыми владельцами «Формулы-1», компанией Liberty Media. Кроме того, по сообщению издания, назначение Брауна уже согласовано с Международной автомобильной федерацией (FIA). При этом пока непонятно, когда данная информация будет подтверждена официально.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически