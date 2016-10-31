Даниил Квят: После подписания контракта я стал спокойнее
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят в интервью grandprix.com поделился своими впечатлениями от последних гонок.
- После подтверждения контракта на следующий год я стал значительно спокойнее, - отметил Квят. – Сейчас я могу сосредоточиться на том, что действительно важно. В целом же, для меня этот сезон стоит целых десяти. Он тянется слишком долго. Но я оказался сильнее всего, что со мной случилось. Я выжил.
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