Даниил Квят: После подписания контракта я стал спокойнее

Даниэль Риккардо: Я сказал бы в два раза больше, чем Феттель, но в большинстве случаев беру паузу

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал нецензурную лексику от Себастьяна Феттеля во время гонки Гран-при Мексики.