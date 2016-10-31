Тарас Бурлак: «Локомотив» открыл мне дорогу в футбол, было приятно играть против них

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился мнением о победе своей команды над «Локомотивом» (2:0) в матче 12-го тура РФПЛ.

- Тарас, вы играли против своей бывшей команды. Для вас этот матч был принципиальным?

- Не сказать, что какой-то принципиальный матч. «Локомотив» открыл мне дорогу в большой футбол, было приятно играть против них. Ну и хорошо, что не забил, потому что все равно бы не радовался. Подумал, Канунников забьет – ему важнее, он нападающий. Но всё-таки победа важнее.

- На второй минуте был момент у ваших ворот, эпизод разобрали с тренером?

- Да, с тренером говорили на этот счет: мяч неудачно срезался, насколько помню, дальше особо опасных моментов у наших ворот не было. Потому что игра, по большому счету, шла до первого гола. Кто первый забил, тот и победил.

- Перестраиваться от игры с Самбрано на игру с Санчесом проблематично было?

- Нормально, в принципе, я и с Серхио играл, мы с ним сработались, и сегодня он играл очень хорошо.

После 12 матчей чемпионата России казанцы расположились на десятом месте, имея в активе 15 очков. В следующем туре «Рубин» 5 ноября сыграет на выезде с «Уфой».