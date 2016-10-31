Даниэль Риккардо: Я сказал бы в два раза больше, чем Феттель, но в большинстве случаев беру паузу

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал нецензурную лексику от Себастьяна Феттеля во время гонки Гран-при Мексики.

Эпизод произошел на 68-м круге, четырехкратный чемпион «Формулы-1» эмоционально выговорился в адрес гоночного директора Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинга, после того, как Ферстпаппен срезал поворот, получил преимущество и отказался отдать позицию немцу.

«Себастьян нервничает, сейчас это явно чувствуется, что для него нехарактерно. Всё это уже на грани. Очевидно, Феттель расстроен этим сезоном. Вероятно, он думал, что в «Феррари» у него появится шанс бороться с «Мерседес», а этого не произошло.

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В пылу борьбы происходит много всего, нужно относиться к этому более снисходительно. Очень просто нажать кнопку радиосвязи и наговорить всякого, но мы знаем, что это может попасть в эфир. Поверьте, я сказал бы в два раза больше, чем Себастьян, но в большинстве случаев беру паузу, проговариваю всё это про себя, а потом нажимаю кнопку. С этим нужно быть осторожнее. Совершенно необязательно всё отправлять в эфир – можно выругаться в машине, а потом спокойно высказать все свои замечании», - сказал Риккардо.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Третьим приехал Ферстаппен, но из-за штрафа в пять секунд потерял шансы на подиум, который достался Риккардо.