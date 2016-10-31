Маурицио Арривабене: Я уверен, что Феттель больше не будет ругаться

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене заявил, что Себастьян Феттель больше не будет ругаться в прямом эфире во время гонок.

На 68-м круге, четырехкратный чемпион «Формулы-1» эмоционально выговорился в адрес гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга, после того, как Ферстпаппен срезал поворот, получил преимущество и отказался отдать позицию немцу.

«Себастьян извинился перед Чарли, а потом мы поговорили вдвоем с Себастьяном, вот и всё. Я не буду говорить во всеуслышание о том, как я решаю такие вопросы с гонщиком. Главное, что он извинился, и я уверен, что подобное не повторится. Кстати, хотел бы добавить, что иногда в Международной автомобильной федерации (FIA) должны быстрее принимать решения».

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Третьим приехал Ферстаппен, но из-за штрафа в пять секунд потерял шансы на подиум, который достался Риккардо.