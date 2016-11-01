Дубль Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Прогрессом»

«Газпром-Югра» в перенесенном матче третьего тура чемпионата России обыграл «Прогресс» из Глазова.

Встреча, прошедшая в понедельник в Люберцах в дворец спорта «Триумф», завершилась волевой победой номинальных хозяев поля со счетом 2:1. В их составе дублем отметился Дмитрий Лысков. У гостей отличился Владимир Разуванов.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 14 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. У «Прогресса» осталось 15 очков. Этот клуб идет третьим.

5 и 6 ноября «Газпром-Югра» в гостях сыграет с «Динамо», а «Прогресс» 13 ноября примет «Ухту».