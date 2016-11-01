Дубль Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Прогрессом»
«Газпром-Югра» в перенесенном
матче третьего тура чемпионата России обыграл «Прогресс» из Глазова.
Встреча, прошедшая в
понедельник в Люберцах в дворец спорта «Триумф», завершилась волевой победой
номинальных хозяев поля со счетом 2:1. В их составе дублем отметился Дмитрий
Лысков. У гостей отличился Владимир Разуванов.
Таким образом, «Газпром-Югра»
набрал 14 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. У «Прогресса»
осталось 15 очков. Этот клуб идет третьим.
5 и 6 ноября «Газпром-Югра» в
гостях сыграет с «Динамо», а «Прогресс» 13 ноября примет «Ухту».
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