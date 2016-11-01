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«Удинезе» и «Торино» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Удинезе» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Торино».

Встреча, прошедшая в понедельник в Удине на стадионе «Фриули», завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев по голу забили Сириль Теро и Дуван Сапата. У гостей по голу провели Марко Бенасси и Адем Ляич.

Таким образом, «Торино» набрал 16 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Удинезе» стало 14 очков. Клуб из Удине идет 12-м.

В матчах следующего тура «Удинезе» 6 ноября на выезде сыграет против «Дженоа», а «Торино» 5 ноября примет «Кальяри».

Матч

Удинезе - Торино - 2:2 (0:1)

Голы

Бенасси 15 (0:1). Теро 60 (1:1). Сапата 70 (2:1). Льяич 77 (2:2).

Состав

Удинезе: Карнезис, Ларанжейра, Видмер, Вагуэ, Фелипе, Кумс (Перица, 46), Янкто (Агеманг-Баду, 74), Фофана, де Пауль (Хальфредссон, 46), Сапата, Теро

Торино: Харт, Моретти, Баррека, Роззеттини, де Сильвестри (Заппакоста, 81), Вальдифьори (Лукич, 47), Бенасси, Баселли, Льяич, Бойе (Лопес, 65), Белотти

Предупреждения:

Ларанжейра, 35; Сапата, 71 - Бойе, 20; Вальдифьори, 29; Моретти, 39

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

31 октября 21:00, Фриули, Онлайн-трансляция

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