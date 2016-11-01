«Удинезе» и «Торино» сыграли вничью

Футболисты «Удинезе» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Торино».

Встреча, прошедшая в понедельник в Удине на стадионе «Фриули», завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев по голу забили Сириль Теро и Дуван Сапата. У гостей по голу провели Марко Бенасси и Адем Ляич.

Таким образом, «Торино» набрал 16 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Удинезе» стало 14 очков. Клуб из Удине идет 12-м.

В матчах следующего тура «Удинезе» 6 ноября на выезде сыграет против «Дженоа», а «Торино» 5 ноября примет «Кальяри».