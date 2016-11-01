«Удинезе» и «Торино» сыграли вничью
Футболисты «Удинезе» в домашнем матче 11-го тура чемпионата
Италии сыграли вничью с «Торино».
Встреча, прошедшая в понедельник в Удине на стадионе
«Фриули», завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев по голу забили Сириль
Теро и Дуван Сапата. У гостей по голу провели Марко Бенасси и Адем Ляич.
Таким образом, «Торино» набрал 16 очков и вышел на седьмое
место в турнирной таблице. У «Удинезе» стало 14 очков. Клуб из Удине идет 12-м.
В матчах следующего тура «Удинезе» 6 ноября на выезде сыграет против «Дженоа», а «Торино» 5 ноября примет «Кальяри».
Матч
Голы
Бенасси 15 (0:1). Теро 60 (1:1). Сапата 70 (2:1). Льяич 77 (2:2).
Состав
Удинезе: Карнезис, Ларанжейра, Видмер, Вагуэ, Фелипе, Кумс (Перица, 46), Янкто (Агеманг-Баду, 74), Фофана, де Пауль (Хальфредссон, 46), Сапата, Теро
Торино: Харт, Моретти, Баррека, Роззеттини, де Сильвестри (Заппакоста, 81), Вальдифьори (Лукич, 47), Бенасси, Баселли, Льяич, Бойе (Лопес, 65), Белотти
Предупреждения:
Ларанжейра, 35; Сапата, 71 - Бойе, 20; Вальдифьори, 29; Моретти, 39
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
31 октября 21:00, Фриули, Онлайн-трансляция