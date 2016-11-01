«Валенсия» с Гараем не смогла обыграть «Депортиво»
Футболисты «Депортиво» в домашнем матче десятого тура
чемпионата Испании сыграли вничью с «Валенсией».
Встреча, прошедшая в понедельник в Ла-Корунье на стадионе
«Риасор», завершилась со счетом 1:1. У хозяев в конце первого тайма отличился
Эмре Чолак. У гостей после перерыва отличился Родриго. Бывший защитник петербургского
«Зенита» Эсекьель Гарай отыграл за гостей весь матч, схлопотав желтую карточку.
Таким образом, у «Валенсии» стало 10 очков, а у «Депортиво» -
девять. Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы. Отметим, что «Валенсия»
впервые в чемпионате сыграла вничью.
В матчах следующего тура «Депортиво» 5 ноября в гостях сыграет с «Гранадой», а «Валенсия» 6 ноября на выезде сразится против «Сельты».
Матч
Депортиво - Валенсия - 1:1 (1:0)
Голы
Чолак 45 (1:0). Родриго 56 (1:1).
Состав
Депортиво: Тытонь, Сидней, Хуанфран (Наварро, 85), Альбентоса, Москера, Чолак, Борхес (Гильерме, 76), Гама, Луизинью, Морено, Андоне (Бабел, 79)
Валенсия: Алвес, Абденнур (Эль Хаддади, 53), Гарай, Монтойя, Канселу, Мангаля, Суарес, Перес (Медран, 69), Парехо, Родриго (Картабия, 74), Нани
Предупреждения:
Альбентоса, 60 - Нани, 35; Мангаля, 54; Гарай, 64; Перес, 66; Монтойя, 90
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
31 октября 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция