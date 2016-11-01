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«Валенсия» с Гараем не смогла обыграть «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Депортиво» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Валенсией».

Встреча, прошедшая в понедельник в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась со счетом 1:1. У хозяев в конце первого тайма отличился Эмре Чолак. У гостей после перерыва отличился Родриго. Бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай отыграл за гостей весь матч, схлопотав желтую карточку.

Таким образом, у «Валенсии» стало 10 очков, а у «Депортиво» - девять. Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы. Отметим, что «Валенсия» впервые в чемпионате сыграла вничью.

В матчах следующего тура «Депортиво» 5 ноября в гостях сыграет с «Гранадой», а «Валенсия» 6 ноября на выезде сразится против «Сельты».

Матч

Депортиво - Валенсия - 1:1 (1:0)

Голы

Чолак 45 (1:0). Родриго 56 (1:1).

Состав

Депортиво: Тытонь, Сидней, Хуанфран (Наварро, 85), Альбентоса, Москера, Чолак, Борхес (Гильерме, 76), Гама, Луизинью, Морено, Андоне (Бабел, 79)

Валенсия: Алвес, Абденнур (Эль Хаддади, 53), Гарай, Монтойя, Канселу, Мангаля, Суарес, Перес (Медран, 69), Парехо, Родриго (Картабия, 74), Нани

Предупреждения:

Альбентоса, 60 - Нани, 35; Мангаля, 54; Гарай, 64; Перес, 66; Монтойя, 90

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

31 октября 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция

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