«Валенсия» с Гараем не смогла обыграть «Депортиво»

Футболисты «Депортиво» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Валенсией».

Встреча, прошедшая в понедельник в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась со счетом 1:1. У хозяев в конце первого тайма отличился Эмре Чолак. У гостей после перерыва отличился Родриго. Бывший защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай отыграл за гостей весь матч, схлопотав желтую карточку.

Таким образом, у «Валенсии» стало 10 очков, а у «Депортиво» - девять. Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы. Отметим, что «Валенсия» впервые в чемпионате сыграла вничью.

В матчах следующего тура «Депортиво» 5 ноября в гостях сыграет с «Гранадой», а «Валенсия» 6 ноября на выезде сразится против «Сельты».