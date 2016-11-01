«Кальяри» дома обыграл «Палермо», Дессена оформил дубль
Футболисты «Кальяри» в домашнем матче 11-го тура чемпионата
Италии обыграли «Палермо».
Встреча, прошедшая в понедельник в Кальяри на стадионе «Сан-Элия»,
завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе две мяча забил Даниэле
Дессена. У гостей отличился Илия Несторовски.
Таким образом, «Кальяри» набрал 16 очков и подтянулся в
середину турнирной таблицы. У «Палермо» осталось шесть очков. Этот клуб идет в
зоне вылета.
В матчах следующего тура «Кальяри» 5 ноября в гостях сыграет против «Торино», а «Палермо» 6 ноября примет «Милан».
Матч
Голы
Дессена 53 (1:0). Дессена 64 (2:0). Несторовски 79 (2:1).
Состав
Кальяри: Сторари, Пизакане, Алвеш, Чеппителли, Тахцидис, Дессена, Падоин (Мунари, 72), Исла, Ди Дженнаро (Барелла, 83), Сау (Мельчиорри, 76), Боррьелло
Палермо: Посавец, Алеесами, Ционек, Рисполи (Морганелла, 83), Анджелкович, Хильемарк, Чочев (Энрике, 71), Квайсон, Яяло, Эмбало (Диаманти, 63), Несторовски
Предупреждения:
Сау, 28; Пизакане, 33; Падоин, 57; Сторари, 78; Барелла, 90 - Рисполи, 18; Квайсон, 33; Алеесами, 90
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
31 октября 23:00, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция