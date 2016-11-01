«Кальяри» дома обыграл «Палермо», Дессена оформил дубль

Футболисты «Кальяри» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии обыграли «Палермо».

Встреча, прошедшая в понедельник в Кальяри на стадионе «Сан-Элия», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе две мяча забил Даниэле Дессена. У гостей отличился Илия Несторовски.

Таким образом, «Кальяри» набрал 16 очков и подтянулся в середину турнирной таблицы. У «Палермо» осталось шесть очков. Этот клуб идет в зоне вылета.

В матчах следующего тура «Кальяри» 5 ноября в гостях сыграет против «Торино», а «Палермо» 6 ноября примет «Милан».