Дубль Бони принес «Сток Сити» победу над «Суонси»

Футболисты «Сток Сити» в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии обыграли «Суонси».

Встреча, прошедшая в понедельник в Сток-он-Тренте, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе два мяча забил Вильфрид Бони. У гостей в свои ворота забил Алфи Моусон, а в чужие – Уэйн Рутледж.

Таким образом, «Сток Сити» набрал 12 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Суонси» осталось пять очков. Этот клуб идет предпоследним, 19-м.

В матчах следующего тура «Сток Сити» 5 ноября в гостях сыграет против «Вест Хэма», а «Суонси» 6 ноября примет «Манчестер Юнайтед».