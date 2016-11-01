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Дубль Бони принес «Сток Сити» победу над «Суонси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Сток Сити» в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии обыграли «Суонси».

Встреча, прошедшая в понедельник в Сток-он-Тренте, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе два мяча забил Вильфрид Бони. У гостей в свои ворота забил Алфи Моусон, а в чужие – Уэйн Рутледж.

Таким образом, «Сток Сити» набрал 12 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Суонси» осталось пять очков. Этот клуб идет предпоследним, 19-м.

В матчах следующего тура «Сток Сити» 5 ноября в гостях сыграет против «Вест Хэма», а «Суонси» 6 ноября примет «Манчестер Юнайтед».

Матч

Сток Сити - Суонси - 3:1 (1:1)

Голы

Бони 3 (1:0). Роутледж 8 (1:1). Моусон 55 (2:1 - автогол). Бони 73 (3:1).

Состав

Сток Сити: Грант, Питерс, Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Шакири (Собхи, 26), Уилан, Адам, Аллен, Бони (Уолтерс, 79), Арнаутович (Крауч, 87)

Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Моусон, Ноутон (Ранхель, 41), Тэйлор, Ки Сун Ен (Корк, 87), Роутледж, Фер, Сигурдссон, Бэрроу (Борха, 62), Льоренте

Предупреждения:

Арнаутович, 76; Питерс, 83 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

31 октября 23:00, Британия, Онлайн-трансляция

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