Дубль Бони принес «Сток Сити» победу над «Суонси»
Футболисты «Сток Сити» в домашнем матче десятого тура
чемпионата Англии обыграли «Суонси».
Встреча, прошедшая в понедельник в Сток-он-Тренте,
завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе два мяча забил
Вильфрид Бони. У гостей в свои ворота забил Алфи Моусон, а в чужие – Уэйн Рутледж.
Таким образом, «Сток Сити» набрал 12 очков и вышел на 12-е
место в турнирной таблице АПЛ. У «Суонси» осталось пять очков. Этот клуб идет
предпоследним, 19-м.
В матчах следующего тура «Сток Сити» 5 ноября в гостях сыграет против «Вест Хэма», а «Суонси» 6 ноября примет «Манчестер Юнайтед».
Матч
Сток Сити - Суонси - 3:1 (1:1)
Голы
Бони 3 (1:0). Роутледж 8 (1:1). Моусон 55 (2:1 - автогол). Бони 73 (3:1).
Состав
Сток Сити: Грант, Питерс, Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Шакири (Собхи, 26), Уилан, Адам, Аллен, Бони (Уолтерс, 79), Арнаутович (Крауч, 87)
Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Моусон, Ноутон (Ранхель, 41), Тэйлор, Ки Сун Ен (Корк, 87), Роутледж, Фер, Сигурдссон, Бэрроу (Борха, 62), Льоренте
Предупреждения:
Арнаутович, 76; Питерс, 83 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
31 октября 23:00, Британия, Онлайн-трансляция