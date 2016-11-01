Серхио Санчес: Я чувствую себя более русским, чем раньше

Испанский защитник «Рубина» Серхио Санчес после победы над «Локомотивом» признался, что он комфортно чувствует себя в Казани и ощущает себя более русским, чем в начале сезона.

«Мне очень понравилась игра. Я чувствовал себя комфортно. Я спокойный игрок, который всегда старается выжать из себя максимум. В начале сезона мне пришлось адаптироваться к новым условиям игры. Но благодаря своим партнерам, руководству клубу, мне удалось это сделать. Я чувствую себя более русским, чем раньше. Я чувствую свою принадлежность к команде, к ее семье. Пауза могла даже пойти мне на пользу», - приводит «Р-Спорт» слова Санчеса.

«Рубин» в понедельник на своем поле обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата России. Санчес, пополнивший состав казанцев летом, впервые появился в основном составе после более чем месячного перерыва.