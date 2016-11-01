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Серхио Санчес: Я чувствую себя более русским, чем раньше

Источник:  Р-СпортКомментарии

Испанский защитник «Рубина» Серхио Санчес после победы над «Локомотивом» признался, что он комфортно чувствует себя в Казани и ощущает себя более русским, чем в начале сезона.

«Мне очень понравилась игра. Я чувствовал себя комфортно. Я спокойный игрок, который всегда старается выжать из себя максимум. В начале сезона мне пришлось адаптироваться к новым условиям игры. Но благодаря своим партнерам, руководству клубу, мне удалось это сделать. Я чувствую себя более русским, чем раньше. Я чувствую свою принадлежность к команде, к ее семье. Пауза могла даже пойти мне на пользу», - приводит «Р-Спорт» слова Санчеса.

«Рубин» в понедельник на своем поле обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата России. Санчес, пополнивший состав казанцев летом, впервые появился в основном составе после более чем месячного перерыва.

Матч

Рубин - Локомотив - 2:0 (0:0)

Голы

Канунников 69 (1:0). Жонатас 77 (2:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Бауэр (Бергстрём, 87), Бурлак, Набиуллин, Санчес, Мвила, Ткачук, Цакташ (Сонг, 59), Рочина (Гарсия, 67), Жонатас, Канунников

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Самедов (Хенти, 46 Шкулетич, 83), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Коломейцев (Касаев, 82), Майкон

Предупреждения:

Бауэр, 61 - Михалик, 13; Денисов И., 54

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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