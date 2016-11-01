Серхио Санчес: Я чувствую себя более русским, чем раньше
Испанский защитник «Рубина» Серхио Санчес после победы над
«Локомотивом» признался, что он комфортно чувствует себя в Казани и ощущает
себя более русским, чем в начале сезона.
«Мне очень понравилась игра. Я чувствовал себя комфортно. Я
спокойный игрок, который всегда старается выжать из себя максимум. В начале
сезона мне пришлось адаптироваться к новым условиям игры. Но благодаря своим
партнерам, руководству клубу, мне удалось это сделать. Я чувствую себя более
русским, чем раньше. Я чувствую свою принадлежность к команде, к ее семье.
Пауза могла даже пойти мне на пользу», - приводит «Р-Спорт» слова Санчеса.
«Рубин» в понедельник на своем поле обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата России. Санчес, пополнивший состав казанцев летом, впервые появился в основном составе после более чем месячного перерыва.
Матч
Голы
Канунников 69 (1:0). Жонатас 77 (2:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр (Бергстрём, 87), Бурлак, Набиуллин, Санчес, Мвила, Ткачук, Цакташ (Сонг, 59), Рочина (Гарсия, 67), Жонатас, Канунников
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Самедов (Хенти, 46 Шкулетич, 83), Миранчук, Фернандеш, Денисов И., Коломейцев (Касаев, 82), Майкон
Предупреждения:
Бауэр, 61 - Михалик, 13; Денисов И., 54
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция