«Калев» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты эстонского «Калева»
в домашнем матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ обыграли «Астану» из
Казахстана.
Встреча, прошедшая в
понедельник в Таллине, завершилась победой хозяев паркета со счетом 84:67. В
составе победителей 17 очков набрал американский форвард Марк Толлефсен.
Таким образом, «Калев» одержал
вторую победу в турнире, имея в пассиве два поражения. У «Астаны» после пяти
матчей в активе две виктории.
В следующих матчах Единой лиги ВТБ «Калев» 6 ноября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом», а «Астана» 20 ноября примет «Енисей».
Матч
Место и дата
31 октября 19:30, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция
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