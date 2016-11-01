«Калев» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты эстонского «Калева» в домашнем матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ обыграли «Астану» из Казахстана.

Встреча, прошедшая в понедельник в Таллине, завершилась победой хозяев паркета со счетом 84:67. В составе победителей 17 очков набрал американский форвард Марк Толлефсен.

Таким образом, «Калев» одержал вторую победу в турнире, имея в пассиве два поражения. У «Астаны» после пяти матчей в активе две виктории.

В следующих матчах Единой лиги ВТБ «Калев» 6 ноября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом», а «Астана» 20 ноября примет «Енисей».