Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Барселона
Футбол  ПСВ- : -Бавария
Футбол  Бенфика- : -Динамо Киев
Футбол  Атлетико- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Калев» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты эстонского «Калева» в домашнем матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ обыграли «Астану» из Казахстана.

Встреча, прошедшая в понедельник в Таллине, завершилась победой хозяев паркета со счетом 84:67. В составе победителей 17 очков набрал американский форвард Марк Толлефсен.

Таким образом, «Калев» одержал вторую победу в турнире, имея в пассиве два поражения. У «Астаны» после пяти матчей в активе две виктории.

В следующих матчах Единой лиги ВТБ «Калев» 6 ноября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом», а «Астана» 20 ноября примет «Енисей».

Матч

Калев - Астана - 84:67

Место и дата

31 октября 19:30, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Пашутин: Наш план агрессивной защиты сработалГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 98:71.«Зенит» обыграл ВЭФМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и латвийским ВЭФом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 90:76 в пользу «Зенита».УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 98:71 в пользу УНИКСа.ЦСКА обыграл «Автодор» в овертаймеМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и ЦСКА завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 104:103.«Парма» уступила «Енисею», «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород»Состоялись два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Победы в них одержали «Енисей» и «Локомотив-Кубань».Кущенко рассказал о формате Матча звезд Единой лиги ВТБПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о подробностях проведения Матча звезд, который состоится 12 февраля в СочиНа станции метро «ЦСКА» появится скульптура Виктора ХряпыНа станции метро «ЦСКА» появится скульптура баскетболиста одноименного клуба Виктора Хряпы. На данный момент началась работа над ее сооружением.Картер покинул «Химки»«Химки» расторгли контракт с американским защитником Джастином Картером. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Американский защитник Браун перешел в «Химки»Баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт до конца сезона с американским игроком Маркелом Брауном. В прошедшем сезоне защитник выступал в НБА за «Бруклин».Алексей Швед: У «Химок» 70 процентов новых игроков, тяжело сразу показывать лучший баскетболЗащитник «Химок» Алексей Швед рассказал о своей форме и игре команды в начале сезона.Алексей Швед: Очень соскучился по игреЗащитник подмосковных «Химок» Алексей Швед соскучился по баскетболу, поэтому в победном для его команды матче против краснодарского «Локомотива-Кубани» у него было много эмоций.Душко Иванович: Швед сыграл умно, не тянул на себя одеялоГлавный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович считает, что защитник клуба Алексей Швед умно провел свой первый матч в сезоне против «Локомотива-Кубани» и не тянул одеяло на себя.Семин поблагодарил игроков БК «Локомотив-Кубань» за поддержку в матче с ЦСКАГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил благодарность баскетболистам клуба «Локомотив-Кубань» за поддержку в матче 11-го тура чемпионата против ЦСКА (1:0).Василий Карасев: «Зенит» в матче с «Автодором» совершенно не справился с МиннератомГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча против «Автодора» (96:90).Сергей Фокин: Поражение от «Зенита»? «Автодор» ищет свою игруГлавный тренер «Автодора» Сергей Фокин поделился впечатлениями от матча против «Зенита» (90:96).34 очка Карасева помогли «Зениту» обыграть «Автодор»В матче регулярного чемпионата «Зенит» в гостях победил «Автодор» со счетом 96:90 (25:29, 29:21, 19:17, 23:23).«Химки» обыграли «Локомотив-Кубань», «Цмоки-Минск» выиграли у «Калева»В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ завершились два матча. «Химки» обыграли «Локомотив-Кубань», а «Цмоки-Минск» выиграли у «Калева».Василий Карасев: Уровень исполнителей у «Автодора» стал похуже, но игра с ним будет непростаяГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».Гендиректор «Химок»: Швед в воскресенье может сыграть с «Локомотивом-Кубанью»Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что защитник клуба Алексей Швед приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 99:93 в пользу «Енисея».
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение