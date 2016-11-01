Владимир Юрзинов: Мы постоянно занимаемся с китайскими хоккеистами

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов после победы своей команды над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выразил удовлетворение от игры подопечных.

«Хороший матч. Если в прошлой игре «Адмиралу» удалось забить решающие голы, то в этой игре это удалось сделать нам. Хорошо, что заработали три очка, они для нас очень важны. Сейчас есть время подготовиться к продолжению чемпионата.

Мы постоянно занимаемся с китайскими игроками, проводим очень много дополнительной работы. Мы одновременно должны и готовить китайских игроков, и показывать результат. Если не будет результата, не будут приходить зрители, хотя их сейчас и так нет. Надеюсь, в дальнейшем их будет больше», - приводит официальный сайт «Адмирала» слова Юрзинова.

Матч во Владивостоке завершился победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Чед Рау, Туукка Мянтюля и Дамьен Флери. У хозяев отличились Сергей Ильин и Джеймс Райт.