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Владимир Юрзинов: Мы постоянно занимаемся с китайскими хоккеистами

Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов после победы своей команды над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выразил удовлетворение от игры подопечных.

«Хороший матч. Если в прошлой игре «Адмиралу» удалось забить решающие голы, то в этой игре это удалось сделать нам. Хорошо, что заработали три очка, они для нас очень важны. Сейчас есть время подготовиться к продолжению чемпионата.

Мы постоянно занимаемся с китайскими игроками, проводим очень много дополнительной работы. Мы одновременно должны и готовить китайских игроков, и показывать результат. Если не будет результата, не будут приходить зрители, хотя их сейчас и так нет. Надеюсь, в дальнейшем их будет больше», - приводит официальный сайт «Адмирала» слова Юрзинова.

Матч во Владивостоке завершился победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Чед Рау, Туукка Мянтюля и Дамьен Флери. У хозяев отличились Сергей Ильин и Джеймс Райт.

Матч

Адмирал - Куньлунь Ред Стар - 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Голы:

Ро (Коллинс), 0:40 (0:1). Ильин (Райт), 16:29 (1:1). Мянтюля (Ро, Коллинс), 17:26 (1:2 - бол.). Флери (Яшин, Перескоков), 18:49 (1:3). Райт (Краснослободцев), 54:39 (2:3).

Место и дата

31 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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