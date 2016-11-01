Владимир Юрзинов: Мы постоянно занимаемся с китайскими хоккеистами
Главный тренер «Куньлунь Ред
Стар» Владимир Юрзинов после победы своей команды над «Адмиралом» в выездном
матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выразил
удовлетворение от игры подопечных.
«Хороший матч. Если в прошлой
игре «Адмиралу» удалось забить решающие голы, то в этой игре это удалось
сделать нам. Хорошо, что заработали три очка, они для нас очень важны. Сейчас
есть время подготовиться к продолжению чемпионата.
Мы постоянно занимаемся с
китайскими игроками, проводим очень много дополнительной работы. Мы
одновременно должны и готовить китайских игроков, и показывать результат. Если
не будет результата, не будут приходить зрители, хотя их сейчас и так нет.
Надеюсь, в дальнейшем их будет больше», - приводит официальный сайт «Адмирала»
слова Юрзинова.
Матч во Владивостоке завершился победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Чед Рау, Туукка Мянтюля и Дамьен Флери. У хозяев отличились Сергей Ильин и Джеймс Райт.
Матч
Адмирал - Куньлунь Ред Стар - 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Голы:
Ро (Коллинс), 0:40 (0:1). Ильин (Райт), 16:29 (1:1). Мянтюля (Ро, Коллинс), 17:26 (1:2 - бол.). Флери (Яшин, Перескоков), 18:49 (1:3). Райт (Краснослободцев), 54:39 (2:3).
Место и дата
31 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция