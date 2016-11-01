Дмитрий Чудинов 12 ноября в Монако проведет бой с Мюрреем
Бой между россиянином Дмитрием
Чудиновым и британцем Мартином Мюрреем утвержден. Поединок пройдет 12 ноября в
Монако, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на промоутерскую компанию
«Патриот», представляющую интересы россиянина.
Бывший временный чемпион WBA в
среднем весе Чудинов на профессиональном ринге одержал 19 побед при двух ничьих
и единственном поражении в феврале 2015 года от британца Криса Юбенка-младшего,
в результате которого россиянин потерял чемпионский пояс. В своем последнем бою
Чудинов 31 июля одержал победу над латвийцем Андреем Покумейко.
Мюррей, который также ранее был
временным чемпионом WBA, имеет в своем активе 33 победы (16 нокаутом) при
четырех поражениях и ничьей.
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