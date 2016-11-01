День в истории. «Ювентусу» - 119 лет!
1 ноября исполнятся 119 лет со дня образования одного из
самых популярных клубов Италии, Европы и мира – «Ювентуса» из Турина.
Эта команда – самая титулованная в Италии и одна из самых
титулованных в мире. Первый раз в национальном чемпионате «Ювентус» победил в
1905 году и после этого выиграл еще 31 такой трофей, в том числе пять титулов
подряд, с 1931 по 1935 год и с 2012 по 2016 год.
«Ювентус» также 11 раз выигрывал Кубок Италии, и данный
результат является абсолютным рекордом в стране. Также клуб семь раз побеждал в
Суперкубке Италии.
Первым международным кубком для «Ювентуса» стал Кубок УЕФА, завоеванным в 1977 году. Клуб из Турина выиграл два титула Лиги чемпионов (1985 и 1996) и два Межконтинентальных кубка в эти же годы.
Матч
Место и дата
02 ноября 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция