День в истории. «Ювентусу» - 119 лет!

1 ноября исполнятся 119 лет со дня образования одного из самых популярных клубов Италии, Европы и мира – «Ювентуса» из Турина.

Эта команда – самая титулованная в Италии и одна из самых титулованных в мире. Первый раз в национальном чемпионате «Ювентус» победил в 1905 году и после этого выиграл еще 31 такой трофей, в том числе пять титулов подряд, с 1931 по 1935 год и с 2012 по 2016 год.

«Ювентус» также 11 раз выигрывал Кубок Италии, и данный результат является абсолютным рекордом в стране. Также клуб семь раз побеждал в Суперкубке Италии.

Первым международным кубком для «Ювентуса» стал Кубок УЕФА, завоеванным в 1977 году. Клуб из Турина выиграл два титула Лиги чемпионов (1985 и 1996) и два Межконтинентальных кубка в эти же годы.