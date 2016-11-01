Франк де Бур во вторник покинет пост наставника «Интера»
Голландский специалист Франк
де Бур во вторник будет уволен с поста главного тренера миланского «Интера»,
сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации итальянского
издания, де Бура на посту наставника «Интера» сменит Стефано Пиоли, который
ранее возглавлял римский «Лацио».
Де Бур был назначен главным тренером «Интера» в августе 2016 года. После 11 туров клуб из Милана, набрав 14 очков, делит 12-14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Удинезе» и «Сампдорией».
Матч
Голы
Квальярелла 44 (1:0).
Состав
Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Скриньяр, Линетти, Торрейра, Сала, Баррето, Фернандеш, Муриэль (Альварес, 88), Квальярелла (Будимир, 77)
Интер: Ханданович, Ансалди, Сантон, Миранда, Мурильо, Кандрева (Паласио, 76), Мариу, Банега, Брозович, Эдер (Перишич, 76), Икарди
Предупреждения:
Сала, 84 - Ансалди, 74; Миранда, 76; Мариу, 83
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
30 октября 22:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция