Франк де Бур во вторник покинет пост наставника «Интера»

Винченцо Монтелла: Бонавентура вспомнил, как Хонда надул нас на тренировке, и забил так же

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями после матча с «Пескарой» в десятом туре чемпионата Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.