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Исинбаева и Шубенков получат по 4 млн рублей в качестве компенсации за Рио

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и чемпион мира в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков получат по 4 миллиона рублей в качестве компенсации за пропущенные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, который также рассказал, что подобная сумма будет вручена трем атлетам. Предполагается, что еще одной спортсменкой, которая ее получит, станет прыгунья в высоту чемпионка мира-2015 Мария Кучина.

«По моей информации, три ведущих спортсмена получат за пропущенную Олимпиаду по 4 миллиона рублей, - заметил собеседник агентства. - В числе трех точно присутствуют Елена Исинбаева и Сергей Шубенков. Остальные деньги будут поделены между другими спортсменами».

Общая сумма, о которой идет речь, -- 42 миллиона рублей. Ее озвучил в разговоре с агентством президент федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

Напомним, что по 4 миллиона рублей от государства получили спортсмены, которые завоевали в Рио-де-Жанейро золотые медали. Кроме этого им были вручены автомобили высокого класса – BMW Х6.

Сборная России по легкой атлетике Олимпиаду пропустила, так как Международная Ассоциация легкоатлетических федерации исключила из состава Всероссийскую федерацию легкой атлетики за частое нарушение антидопинговых правил российскими спортсменами.

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