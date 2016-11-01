Видеоповторы в РФПЛ, обрусевший Серхио Санчес и новый соперник Дмитрия Чудинова. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра вторника.

1). Сергей Прядкин сообщил, что в новом сезоне чемпионата России по футболу РФПЛ совместно с РФС рассмотрит возможность предоставления каждой команде по два-три повтора за матч в спорных эпизодах.

2). Александр Бубнов считает, что футболисты «Спартака» во встрече против ЦСКА (3:1) провели матч на уровне топ-клубов в Лиге чемпионов (в частности, «Барселоны), что позволит вести борьбу за золотые медали в РФПЛ.

3). Защитник «Рубина» Серхио Санчес после победы над «Локомотивом» признался, что он комфортно чувствует себя в Казани и ощущает себя более русским, чем в начале сезона.

4). Франк де Бур во вторник будет уволен с поста главного тренера «Интера». Преемником голландца должен стать Стефано Пиоли, который ранее возглавлял «Лацио».

5). «Валенсия» в гостевом матче десятого тура чемпионата Испании довольствовалась ничьей с «Депортиво» (1:1). Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай отыграл за гостей весь матч и схлопотал «горчичник».

6). Британец Росс Браун заменит Берни Экклстоуна на посту главы «Формулы-1». Бывший технический глава «Феррари» уже подписал контракт с новыми владельцами «Формулы-1», компанией Liberty Media.

7). Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес перед матчем Лиги чемпионов против «Ростова» рассказал о решительном настрое своей команды, стремящейся занять первое место в квартете.

8). Елена Исинбаева и Сергей Шубенков получат по 4 миллиона рублей в качестве компенсации за пропущенные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Предполагается, что третьей спортсменкой, которая получит эту сумму, станет Мария Кучина.

9). 12 ноября в Монако российский боксер Дмитрий Чудинов проведет бой против британца Мартина Мюррея. Поединок уже утвержден.

День годовщин. Первый день последнего месяца осени выделяется в спортивном календаре рядом дат. 1 ноября исполнилось 119 лет со дня образования туринского «Ювентуса». Кроме того, свой 32-й день рождения отмечает бывший полузащитник итальянского клуба и московского ЦСКА Милош Красич. Также 1 ноября поздравления с днем рождения принимает россиянка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун.

Видео дня: Лопес нокаутировал Васкеса, а затем избил его секунданта.

Цитата дня: «Раз мат существует, значит, он нужен и где-то его нужно применять» (Юрий Газзаев).

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