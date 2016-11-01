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Сергей Прядкин: Клубам РФПЛ в новом сезоне могут разрешить брать несколько видеоповторов за матч

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в новом сезоне чемпионата России по футболу РФПЛ совместно с РФС рассмотрит возможность предоставления каждой команде по два-три повтора за матч в спорных эпизодах.

«Система «видеогол» - глобальная тема. Мы рассматривали ее на заседаниях в РФПЛ, на комитете по стратегии лиги. Вопросов и предложений, связанных с новыми технологиями, много. Есть даже такое предложение, за которое многие выступают, - допустить возможность просмотра в ходе одного матча двух или трех повторов для каждой из команд. Это не нарушит динамику игры. Кроме того, речь идет о моментах, что называется, «на тоненького» - прежде всего, взятии ворот, предъявлении красной карточки, явного положения «вне игры». Мы это все обоснуем и совместно с РФС вынесем на обсуждение исполкома. И если там посчитают нужным, примем такое решение.

Речь идет не об этом, а о следующем сезоне. У клубов РФПЛ может появиться возможность видеоповтора. Разумеется, такое решение может быть принято только по согласованию с РФС», — приводит слова Прядкина «Спорт-экспресс».

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