«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» поборются за Пепе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно.



Как сообщает The Sun, английский клуб в январе 2017 года постарается выиграть борьбу у «Ювентуса» за защитника мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе. Ранее сообщалось, что игрок пока не может договориться со «сливочными» о новом контракте.



В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел на клубном уровне 8 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает Пепе в 6 млн евро, а его нынешний контракт с «Реалом» рассчитан до 2017 года.



