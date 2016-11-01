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24 очка Пола принесли победу «Клипперс» над «Финиксом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Клипперса» в матче регулярного чемпионата НБА на домашней арене нанесли поражение «Финиксу».

Встреча между командами завершилась со счетом 116:98 в пользу хозяев.

Весомый вклад в победу своей команды внес Крис Пол, в активе которого 24 очка, а для проигравшей команды 18 баллов набрал Брэндон Найт.

НБА
Регулярный чемпионат 

Матч

Клипперс - Финикс - 116:98

Место и дата

01 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция


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