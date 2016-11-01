24 очка Пола принесли победу «Клипперс» над «Финиксом»
Баскетболисты «Клипперса» в матче регулярного чемпионата НБА на домашней арене нанесли поражение «Финиксу».
Встреча между командами завершилась со счетом 116:98 в пользу хозяев.
Весомый вклад в победу своей команды внес Крис Пол, в активе которого 24 очка, а для проигравшей команды 18 баллов набрал Брэндон Найт.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
01 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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