Хосеп Гвардиола: С «Барселоной» мы должны показать идеальный футбол, у «Сити» тоже есть сильные исполнители

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Знаем, что должны показать практически идеальный футбол, чтобы добиться победы. Попытаемся это сделать, а если не получится, то поздравим соперника с хорошей игрой и будем настраиваться на матч в Менхенгладбахе. Первый тайм на «Камп Ноу» мы провели хорошо, но фланговых игроков «Барселоны» было не удержать. У нас тоже есть сильные исполнители», – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.



Отметим, что первая встреча между командами, прошедшая в рамках 3-го тура 19 октября, завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Барселона» состоится сегодня на домашней арене английского клуба и стартует в 22.45 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.



