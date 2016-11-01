Как завершится матч «Манчестер Сити» – «Барселона». Опрос

Руслан Нигматуллин: «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в Барселоне

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Ростова» с мадридским «Атлетико» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.