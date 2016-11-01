Как завершится матч «Манчестер Сити» – «Барселона». Опрос
Сегодня в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Барселона».
Игра между командами состоится на стадионе «Этихад» и стартует в 22.45 мск.
Отметим, что последний матч между командами, который состоялся в 3-м туре, завершился победой каталонского клуба со счетом 4:0.
«Советский спорт» предлагает читателям принять участие в голосовании на следующую тему:
Матч
Место и дата
01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция
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