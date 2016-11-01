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Луис Энрике: Не думаю, что «Манчестер Сити» сможет действовать более агрессивно, чем в прошлый раз

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Сити» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч будет похож на предыдущий. Не думаю, что соперник сможет действовать более агрессивно, чем в прошлый раз. Надеюсь, все останется на том же уровне. Две команды хотят одного и того же – больше владеть мячом и использовать всю ширину поля. Если нам оставят свободное пространство, мы воспользуемся им.

Наша цель – первое место в группе. Надеюсь, как и в прошлый раз, мы добьемся результата. Нам нужно действовать эффективно с мячом и без мяча. В матче с таким соперником, как «Сити», это очень сложно. Мы впечатлены тем, что сделал Гвардиола за три месяца. Мне нравятся его философия и идеи. С каждым месяцем его команда становится лучше. «Сити» ждет блестящее будущее», – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Отметим, что первая встреча между командами, прошедшая в рамках 3-го тура 19 октября, завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Барселона» состоится сегодня на домашней арене английского клуба и стартует в 22.45 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Голосование: Как завершится матч «Манчестер Сити» - «Барселона»?

Матч

Манчестер Сити - Барселона

Место и дата

01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

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