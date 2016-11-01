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«Манчестер Юнайтед» готов выложить за Луиса Суареса 150 млн евро

Источник:  Don BalonКомментарии

Форвард «Барселоны» Луис Суарес может вернуться в чемпионат Англии летом 2017 года. Об этом сообщает издание Don Balon.

По информации источника, на игрока сборной Уругвая претендует «Манчестер Юнайтед», а инициатором сделки является наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отмечается что, что английский клуб готов выложить за футболиста 150 млн евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Суарес провел на клубном уровне 14 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 90 млн евро, а его контракт с «Барселоной» истекает летом 2019 года.

Добавим, что уругваец до перехода в каталонский клуб с 2011 по 2014 гг. защищал цвета «Ливерпуля».

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