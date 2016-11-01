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«Амур» объявил о возвращении Стасюка

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

31-летний нападающий Денис Стасюк пополнил ряды «Амура». Об этом сообщается на официальном сайте хабаровской команды. 

Отмечается, что трудовое соглашение с игроком рассчитано до конца текущего сезона. 

Этот сезон нападающий начал в составе «Торпедо» из Усть-Каменогорска в ВХЛ, сыграв 14 матчей. 

Стасюк уже выступал за «Амур» в сезоне-2004/05, а большую часть своей карьеры (8 сезонов) форвард выступал за новокузнецкий «Металлург». 

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