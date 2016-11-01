«Амур» объявил о возвращении Стасюка

21-летний вратарь команды-новичка КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Артем Загидулин в матче с «Амуром» (1:0) впервые в карьере отстоял на ноль.

Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Загидулин отыграл на ноль первый матч в карьере

Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Загидулин отыграл на ноль первый матч в карьере 21-летний вратарь команды-новичка КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Артем Загидулин в матче с «Амуром» (1:0) впервые в карьере отстоял на ноль.

Зак Юйэнь: Твердо намерены сыграть свою роль в развитии хоккея в Китае

Зак Юйэнь: Твердо намерены сыграть свою роль в развитии хоккея в Китае Китайский защитник «Куньлуня» Зак Юйэнь прокомментировал свою первую шайбу в КХЛ.

Первый в КХЛ гол китайского игрока принес «Куньлуню» победу над «Амуром»

Первый в КХЛ гол китайского игрока принес «Куньлуню» победу над «Амуром» «Куньлунь» дома взял верх над «Амуром» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

Зак Юйэнь стал первым китайцем, забившим в КХЛ Защитник «Куньлунь Ред Стар» Зак Юйэнь открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».

«Адмирал» в домашнем матче одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» «Адмирал» в домашнем матче одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты магнитогорского «Метталурга» на везде обыграли хабаровский «Амур» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» на выезде обыграл «Амур», забросив пять шайб Хоккеисты магнитогорского «Метталурга» на везде обыграли хабаровский «Амур» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Защитник Кирилл Адамчук перешел из «Амура» в «Ак Барс», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Защитник Адамчук вернулся из «Амура» в «Ак Барс» Защитник Кирилл Адамчук перешел из «Амура» в «Ак Барс», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Главный тренер ХК «Амур» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым».

Мисхат Фахрутдинов: Не уловили грань, когда соперник побежал Главный тренер ХК «Амур» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды в матче с «Амуром».

Игорь Захаркин: Встречу начали сонными и чересчур академичными Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды в матче с «Амуром».

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 5:4 (Б).

«Амур» уступил «Салавату Юлаеву» по буллитам Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 5:4 (Б).

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Амуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».

«Ак Барс» дома обыграл «Амур» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Амуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Буцаев после поражения от «Амура» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на невезение.

Вячеслав Буцаев: В азиатско-дальневосточном турне счастье было не на стороне «Сочи»

Вячеслав Буцаев: В азиатско-дальневосточном турне счастье было не на стороне «Сочи» Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Буцаев после поражения от «Амура» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на невезение.

Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов после победы над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил подопечных за терпение, но посетовал на ошибки в защите.

Мисхат Фахрутдинов: Сыграли не выдающийся матч в обороне Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов после победы над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил подопечных за терпение, но посетовал на ошибки в защите.

Мисхат Фахрутдинов: Мы имели шансы, но использовать их не смогли

Мисхат Фахрутдинов: Мы имели шансы, но использовать их не смогли Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от домашней игры с «Торпедо».

Петерис Скудра: Проскуряков выдал очень солидный, уверенный матч Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал гостевую победу своей команды над «Амуром».

«Сухарь» Проскурякова принес гостевую победу «Торпедо» над «Амуром» Хоккеисты «Торпедо» в гостях переиграли «Амур» с минимальным счетом – 1:0.

Главный тренер московского «Спартака» Герман Титов дал комментарий после гостевого поражения своей команды от «Амура» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Герман Титов: В матче с «Амуром» игроки «Спартака» нахватали много невынужденных удалений

Герман Титов: В матче с «Амуром» игроки «Спартака» нахватали много невынужденных удалений Главный тренер московского «Спартака» Герман Титов дал комментарий после гостевого поражения своей команды от «Амура» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спартак» проиграл «Амуру» в Хабаровске Хоккеисты «Амура» на домашнем льду нанесли поражение «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Московский «Спартак» отправился в турне по Дальнему Востоку. В составе делегации красно-белых 26 хоккеистов, сообщает официальный сайт «Спартака».

«Спартак» взял в дальневосточное турне 26 хоккеистов Московский «Спартак» отправился в турне по Дальнему Востоку. В составе делегации красно-белых 26 хоккеистов, сообщает официальный сайт «Спартака».