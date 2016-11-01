Руслан Нигматуллин: «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в Барселоне

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Ростова» с мадридским «Атлетико» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Вполне вероятно, что сценарий повторится. У «Атлетико» потенциал очень высок. Что же касается «Ростова», то, как вы знаете, они всухую проиграли в Перми, поэтому команда находится не в лучшем состоянии.



Очень сложно будет бороться с таким гигантом, как команда Диего Симеоне. Думаю, «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в Барселоне. Задача ростовчан – проиграть достойно», – цитирует Нигматуллина «Спортфакт».



Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 22.45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Отметим, что в 3-м туре российский клуб уступил «Атлетико» со счетом 0:1.



