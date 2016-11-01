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Руслан Нигматуллин: «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в Барселоне

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Ростова» с мадридским «Атлетико» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Вполне вероятно, что сценарий повторится. У «Атлетико» потенциал очень высок. Что же касается «Ростова», то, как вы знаете, они всухую проиграли в Перми, поэтому команда находится не в лучшем состоянии. 

Очень сложно будет бороться с таким гигантом, как команда Диего Симеоне. Думаю, «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в Барселоне. Задача ростовчан – проиграть достойно», – цитирует Нигматуллина «Спортфакт».

Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 22.45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Отметим, что в 3-м туре российский клуб уступил «Атлетико» со счетом 0:1. 

Голосование: Как завершится матч «Атлетико» – «Ростов»?

Матч

Атлетико - Ростов

Место и дата

01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция


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