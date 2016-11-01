«Реал» договорился с Иско о продлении контракта

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон продолжит выступления за «сливочных».



Как сообщает Cadena Ser, игрок сборной Испании согласовал с клубом новое соглашение, которое будет рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендовали такие клубы, как «Тоттенхэм» и «Милан». Англичане, по сообщениям прессы, предлагали за Иско 40 млн евро, но получили отказ. Агент полузащитника позже заявил, что его клиент не покинет «Реал» до конца текущего сезона.



На данный момент в активе игрока 9 матчей, два гола и две голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего Иско в 35 млн евро, а его нынешний контракт с «Реалом» рассчитан до 2019 года.



