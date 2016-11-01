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Галлиани может покинуть «Милан» и начать работу в «Реале»

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани может перебраться в Испанию. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, в услугах 72-летнего функционера заинтересован президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Отмечается, что глава «сливочных» уже сделал соответствующее предложение итальянцу и ожидает его ответа. Также сообщается, что в случае ухода из «Милана» Галлиани может стать президентом Серии А.

Ранее сам Адриано заявил, что на данный момент не может дать гарантий, что останется в стане красно-черных, поскольку не уверен, что курс, выбранный новыми владельцами «Милана», его устроит.

Отметим, что функционер работает в структуре «Милана» с 1986 года.

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