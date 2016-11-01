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Милош Красич: Каррера многому научился у Конте, и дал это футболистам «Спартака»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и «Ювентуса» Милош Красич оценил работу Массимо Карреры в московском «Спартаке».

«Я очень хорошо знаю Карреру, он был третьим тренером в «Юве» при Конте. Каррера общался с игроками, помогал главному тренеру, но никогда не участвовал в самих тренировках или тактических занятиях. Думаю, он многому научился у Конте, и он все это сейчас дал игрокам «Спартака», – цитирует Красича «Чемпионат».

Напомним, итальянский специалист стал главным тренером красно-белых после ухода Дмитрия Аленичева.

На данный момент «Спартак» под руководством Карреры занимает первое место в чемпионате России, набрав в 12-ти матчах 28 баллов.


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