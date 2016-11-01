Милош Красич: Каррера многому научился у Конте, и дал это футболистам «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Ювентуса» Милош Красич оценил работу Массимо Карреры в московском «Спартаке».



«Я очень хорошо знаю Карреру, он был третьим тренером в «Юве» при Конте. Каррера общался с игроками, помогал главному тренеру, но никогда не участвовал в самих тренировках или тактических занятиях. Думаю, он многому научился у Конте, и он все это сейчас дал игрокам «Спартака», – цитирует Красича «Чемпионат».



Напомним, итальянский специалист стал главным тренером красно-белых после ухода Дмитрия Аленичева.



На данный момент «Спартак» под руководством Карреры занимает первое место в чемпионате России, набрав в 12-ти матчах 28 баллов.



