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Сергей Прядкин: Мутко дал поручение разработать систему повышения зарплаты футбольных арбитров

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился своим мнением о работе судей на матчах РФПЛ и оплате их труда.

-  Предложение об увеличении выплат судьям находится на рассмотрении. Мутко дал поручение разработать систему повышения зарплаты арбитров. Одним из важных вопросов на исполкоме может стать судейский.

С другой стороны, если учесть, что за месяц главный арбитр проводит 2-3 матча, зарплата весьма неплохая – в районе 180-270 тысяч рублей. Хотя, повторю, клубы РФПЛ выступают за то, чтобы поднять гонорар, но за квалифицированное судейство, - заявил Прядкин.

Также президент РФПЛ заявил, что в будущем размер выплат судьям в чемпионате России может зависеть от качестве арбитража.

В данный момент гонорар главного арбитра за матч РФПЛ составляет 90 тысяч рублей. 



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