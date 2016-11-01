В «Йокерите» существуют задолженности перед игроками из-за санкций против российских совладельцев клуба

Хоккеисты финского «Йокерита» в последнее время нерегулярно получали зарплату, сообщает издание Ilta Sanomat.

- Перевод денежных средств из России в Финляндию сейчас сопряжен со значительными трудностями. Поэтому возникают задержки с выплатами хоккеистам.

Они относятся к возникшей ситуации с пониманием. Для некоторых мы установили графики выплат, отдельные игроки готовы ждать погашения задолженностей.



Мы ожидаем разрешения этой ситуации в ближайшее время. Однако, мы должны смириться с реальностью, при которой наличие санкций против российских совладельцев клуба затормаживает платежи, - рассказал управляющий директор «Йокерита» Юкка Кохонен.

Напомним, российские совладельцы «Йокерита» (в числе которых - бизнесмен Геннадий Тимченко) попали в санкционные списки Евросоюза.

При этом, основным владельцем клуба из Хельсинки по-прежнему является финский политик Харри Харкимо, которому принадлежит 51% акций «Йокерита».

В данный момент «Йокерит» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.





