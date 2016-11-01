Бывший форвард «Шахтера» Чиприан Марика завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Бывший нападающий сборной Румынии и донецкого «Шахтера» Чиприан Марика принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 31 года.

- Я слишком долго находился вдалеке от дома. Родные ждали меня, и вот я вернулся. Спасибо болельщикам, которые всегда поддерживали меня, где бы я ни находился. Вы стали для меня второй семьей, и я не никогда чувствовал себя одиноким, - заявил игрок.

Последним клубом Марики стала бухарестская «Стяуа», которую он покинул минувшим летом.

Чиприан за карьеру провел 69 матчей в составе сборной Румынии и забил 25 мячей. Он защищал цвета «Шахтера» в 2004 - 2007 годах. После этого футболист выступал за «Штутгарт», «Шальке 04», «Хетафе», «Коньяспор» и «Стяуа».

