«Манчестер Юнайтед» готовит для Лингарда новый контракт

Тренерский штаб и руководство «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением 23-летнего полузащитника Джесси Лингарда в нынешнем сезоне.



Как сообщает Daily Mail, английский клуб в ближайшее время предложит игроку сборной Англии новый четырехлетний контракт на улучшенных финансовых условиях. Отмечается, что согласно новому соглашению, футболист будет получать в два раза больше, чем на данный момент, а именно 60 тысяч фунтов в неделю.



Лингард является воспитанником «МЮ». В нынешнем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 8 матчей, забил один гол и отдал 2 голевые передачи.







