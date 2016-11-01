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«Манчестер Юнайтед» готовит для Лингарда новый контракт

Источник:  Daily MailКомментарии

Тренерский штаб и руководство «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением 23-летнего полузащитника Джесси Лингарда в нынешнем сезоне.

Как сообщает Daily Mail, английский клуб в ближайшее время предложит игроку сборной Англии новый четырехлетний контракт на улучшенных финансовых условиях. Отмечается, что согласно новому соглашению, футболист будет получать в два раза больше, чем на данный момент, а именно 60 тысяч фунтов в неделю. 

Лингард является воспитанником «МЮ». В нынешнем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 8 матчей, забил один гол и отдал 2 голевые передачи.


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